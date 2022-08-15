１名女子日前和男網友相約看電影，沒想到對方第一次見面就下跪要求吸她胸部，原PO答應後，男子竟用牙齒超大力吸她胸部，讓她痛得大喊：「白癡！哪有人這麼大力」，貼文一出引起大批網友們熱議。

1名女網友於社群網站《Dcard》發文，日前她和1名長相可愛的男網友相約看電影，男子又高又帥還皮膚白皙，但個性內向，不怎麼說話，未料看完電影後，對方竟問她：「能不能讓我吸奶，就吸一下就好」，接著直接跪下向她說，自己是母胎單身，一直很想吸吸看，但都沒機會接觸女生。

原PO發現周圍目光都停留在她和男子身上時，她深怕眾人誤會她在懲罰男生下跪，她尷尬地請對方先站起來，沒想到男子要求要她答應才願意起身，她妥協之下前往男子車上，對方掀開她的衣服後，竟用牙齒咬住她的胸部後，超用力吸下去，讓她翻白眼直呼：「痛啊！哪有人這麼大力」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「刷新三觀」、「你也想被吸才答應的吧」、「原來現代人都這麼開放的嗎」、「第一次見面就吸奶」、「就讓他跪ㄚ，反正丟臉的是他」、「應該是要害怕極了趕快閃人，怎麼還會跟他去車上給他吸」、「搞不好他都這樣跟別人說」、「他小時候應該有吸過可能忘了」、「為什麼要無辜給他吸奶，這也太easy了吧」。