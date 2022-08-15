陳榮聰強調，讓民眾一起探究台中港多元的面貌，共同打造台灣綠色生態港埠環境教育中心。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司歷時1年多努力，日前通過環境教育設施場所認證，並於台中港海運發展學院舉辦「台中港環境教育中心」揭牌儀式，邀請政府機關及航港業界、在地社區、環境夥伴、志工等，共同見證台中港首開台灣國際商港環境教育設施場所認證先例。

台中港務分公司總經理陳榮聰說，台中港除擁有濃厚的在地人文氣息及豐富的生態環境資源，近年來更配合政府能源轉型政策發展為離岸風力發電作業母港，依循上述獨有特色並因應對象不同，分別編制3套環境教育課程，以國小5-6年級為主的「話說台中港」、國中生為主的「綠港的奧妙」、大專生為主的「離岸風電大揭密」。

陳榮聰指出，課程內容含括臺中港人文歷史、生態港及離岸風電產業發展等，完整記錄臺中港的過去、現在與未來，同時以寓教於樂的方式讓參與民眾學習環境友善的觀念。

環保署環境保護人員訓練所專委楊秀玲表示，台中港務分公司擁有一群優秀的環境教育團隊，在課程規畫中用心的結合目前政府推動淨零排放、綠色港口及離岸風力發電等特色，一舉獲得審議委員青睞並以最快速度取得認證，所做努力值得肯定。

楊秀玲說，期望台中港未來能成為中台灣發展環境教育工作基地，結合在地社區及港區業者、民間團體共同推展環境教育工作，並協助環保署共同推展淨零綠生活、性別平等、消費者保護及樂齡等國家重要政策，一起為台灣永續發展盡一份心力。

台中市政府環保局科長陳星勻表示，台中港環境教育中心是台中市第22座環境教育設施場所，期望台中港未來持續推動環境教育，讓民眾從臺中港歷史文化、生態港及離岸風力發電作業中得到更多有關環境保護的認知，並從中產生環保意識及民間推動力量，亦期盼未來與台中市政府在經費、人力上都能互相結盟讓環境教育場所更蓬勃發展，為即將到來的2050年淨零排放奠定穩固基礎。

陳榮聰強調，「台中港環境教育中心｣，除展現台中港務分公司積極落實ESG環境永續及企業社會責任，更向社會大眾傳達港口環境教育與在地共榮發展是密切關連的理念；未來將持續開發更多元的課程，並偕同志工、社區、環境夥伴持續推動各項環境教育，讓民眾一起探究台中港多元的面貌，共同打造台灣綠色生態港埠環境教育中心。