台灣永續能源研究基金會8月12日至14日於台北世界貿易中心一館舉辦首屆亞太永續行動博覽會，展出台灣企業在淨零排放、數位轉型、地方創生等領域的成果，台灣指標永續企業包括台積電、玉山金控、台達電、信義房屋皆參展，形同台灣永續代表隊成軍，吸引亞洲各政府官員、民眾前來觀展。

2022亞太永續行動博覽會共有全台產官學研130個單位展現永續行動成果，包括15個中央政府機關、11個縣市政府、48家企業、23所大學、9個NGO團體、多達12家媒體、８個跨國企業與多個駐台代表處等，其中，共有六大展覽主題，包括「政策區」、「城市區」、「企業區」、「大學區」、「NGO區」及「生活區」，聯合中央及地方政府單位、企業、醫療、教育和金融機構，全方位展現台灣永續發展的各面向成果，並與消費者溝通永續觀念如何化為行動力。

信義房屋於亞太永續行動博覽會中設攤位，展示永續成績。（圖/信義房屋提供）

而長年致力於永續議題的信義房屋也不缺席，展覽攤位介紹了信義房屋在社區一家、社區服務、永續門市、淨零排放的努力；包括17家永續門市對應17個聯合國永續發展目標，讓民眾看到永續門市的執行內容，猜猜對應哪一個SDGs議題，例如信義房屋文湖國小店的「信義小小農夫」計畫，則在店面門口架設水耕蔬菜箱，讓鄰近國小學童可以藉種菜了解減碳核心，也對應SDG2消除飢餓，吃當地食物，不僅可以促進永續農業，也能確保糧食安全。

而「數位轉型」正是實現淨零排放的秘密武器之一，信義房屋推動環境永續有三大策略，包括推動低碳服務、提升資源效率、組織近零到淨零，例如2021年的管理實績與2015年相比，每筆不動產仲介服務碳排放量減少66.2%，而用紙量也大幅縮減，2015年用紙57.8公斤, 2021年用紙量6.9公斤，比2015年用紙量57.8公斤，大幅減少88%

此外，為了讓永續教育向下扎根，信義房屋也於展覽當天請來鄰近商圈的國小孩童擔任信義小小志工，他們會介紹信義房屋永續門市與淨零排放作為，信義房屋永續發展辦公室協理陳丹妮表示，信義的淨零目標為信義房屋2030年淨零排放、集團2050年淨零排放，而這個時間點正是這個年紀的孩子要去面對與實行，因此藉由讓孩子實際的導覽，更深刻的認識永續議題，並落實永續教育。