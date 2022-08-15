加州州長紐森（Gavin Newsom）將提議由政府向太平洋天然氣和電力公司（PG&E Corp）提供14億美元貸款，為該公用事業公司的一座核電廠續命最長達10年。州長辦公室表示，加州在放棄化石燃料的同時，正試圖提高電力供應的穩定性。

加州政府在2016年拍板讓「魔鬼谷核電廠」（Diablo Canyon Nuclear Power Plant）在2025年退役，但現在有意重新考慮這個決定，並已做出一連串的措施。最新提出的方案是為PG&E注資14億美元。

根據紐森的提案，加州的公用事業監管機關有意將「魔鬼谷核電廠」的退役時間延後到2030年至2035年之間。這項提案仍需提交給加州議會審議。

「魔鬼谷核電廠」是加州最後一座仍在營運的核電廠，也是該州最大的單一發電廠，供應當地9%的電力。

加州雖然決定從燃燒化石燃料的傳統電力轉向可再生能源，目標是到2045年全面使用乾淨能源發電，但風力和太陽能發電存在許多不確定性，無法為加州提供穩定可靠的電力，過去這兩年來，加州在夏季用電高峰期都曾因此面臨輸流限電或停電帶來的衝擊。

拜登政府想重振正在衰敗的核電業，作為減少美國溫室氣體排放計畫的一部分，但根據路透社/Ipsos在6月份所做的民調，只有不到一半的美國人支持核能發電。