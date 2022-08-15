我國參加由印尼主辦的2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽傳來捷報，在88個地區及國家、349名學生參賽中，我國4名代表參賽學生總計獲得2金2銀，國際排名與南韓並列第4。

受到疫情影響，今年國際資訊奧林匹亞競賽採線上及實體並行方式辦理，有70個隊伍抵達印尼參加現場賽，18個隊伍以線上方式參賽。

今年度我國參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，3867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表我國參加國際競賽。

代表團由台師大副校長李忠謀擔任團長及隊長、8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6時（台灣時間為下午7時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於15日返抵國門。

我國4位選手共獲得2金2銀，必去年的1金3銀進步，國際排名第4。我國2位金牌獲獎者為竹科實中學生劉恩溢（個人排名第19名）及台師大附中學生侯欣緯（個人排名第29名）；2位銀牌獲獎者皆來自建中的學生劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名）。

劉恩溢是我國表現最好的選手。竹科實中資訊室主任蔡明原表示，劉恩溢自國中開始積極尋求資訊競賽的挑戰，以戰養戰的過程中，他不但提升了實力，更走出校園認識全台灣高中資訊科學圈圈中的菁英。

蔡明原指出，劉恩溢過去一年也跟隨台大的教授進行專題研討，參與將演算法運用於金融科技人工智慧的研發，從研究到應用，他不但有紮實的學術基礎，也與實務需求連結，並確定自己對資訊工程領域有著熱情及潛力。他今年也順利通過麻省理工學院的大學入學申請，期望他能持續在資訊科技領域發光發熱。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，分別可得20萬元、10萬元及5萬元獎學金，並可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。明年國際資奧林匹亞競賽將在匈牙利力舉行。