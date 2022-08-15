台股今年初開盤迄8月12日共148個交易日，集中市場總成交值為39兆4,538.33億元，日均值為2,665.80億元，股票成交量週轉率為73.95％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：蘋果供應鏈、電動車、新能源及綠能股、航運股等，看本周台股指數區間為14,800~15,600點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國7月消費者物價指數CPI年增率為8.5％，回落主因是美國汽油零售價格下降，如果油價持續跌勢，8、9月CPI年增率可望持續滑落，聯準會升息空間就會開始壓縮。

2.指數反彈1個月，弱勢股開始有投機買盤介入，如第3季報價下跌加劇、第4季旺季不旺的面板產業，友達股價強反彈，帶動7月起弱勢的IC設計股輪動轉止穩，各大類股輪動不破底有利市場恢復信心。

3.美股上漲、外資對台股賣壓縮手，台幣守穩30元關卡，7~8月外資賣壓相對有限，台積電有政府基金或市場買盤力量即可對抗外資賣壓，台積電股價守住500元信心關卡。