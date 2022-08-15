康和證券（6016）於「110年度機構投資人盡職治理評比」，以總分79分，在全部28家證券商中，為表現最佳之非金控獨立券商，較109年大幅進步，主要落實在實務與揭露的部分，充分展現與被投資公司互動、議合、追蹤以及對未來投資決策進行調整等，期望在提升公司永續發展品質的創造上與被投資公司達成共識，共同落實盡職治理。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證將持續遵循「機構投資人盡職治理守則」，督促被投資公司落實ESG永續作為。未來除持續布局永續投資機會，發揮正向的投資影響力，參加證交所每年主辦之機構投資人盡職治理評比，持續提升機構投資人盡職治理實務與相關資訊揭露品質，參與推動產業、經濟及社會整體之良性發展。

康和證券在「議合個案執行與揭露」實例部分，對被投資公司在職業安全衛生改善提出議合，主張訴求為被投資公司營運穩定且持續獲利，仍需仰賴職業安全衛生的投入，雖工安事件已落幕，但由於廠內化學品、高溫製程、複雜管線而危機四伏，也被視為電子業中最危險的產業，凸顯產業轉型面臨的考驗，建議未來應強化在化學品倉儲安全、防火隔斷機制升級、智慧工廠平台導入。康和將持續與被投資公司互動、議合，並持續追蹤以及對未來投資決策之影響或調整，以落實盡職治理政策。

同時為落實企業永續發展，康和證券110年永續報告書已經英國標準協會台灣分公司（BSI Taiwan）出具獨立保證意見聲明，且經資誠聯合會計師事務所完成確信報告。因應金管會推動公司治理3.0永續發展藍圖，康和證券已提前一年於110年主動進行發行英文版永續報告書。

在主管機關大力推動之下，截至111年3月底，已有153家機構投資人簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明。110年機構投資人盡職治理評比達80分以上共14家，包括投信業3家，保險業1家，銀行業1家，證券業5家，國外組則有4家。