柬埔寨人口販賣頻傳，許多台灣人上當受騙被囚，不斷遭轉賣，其中緬甸的KK園區是轉賣最終站，手段兇殘，從事人口器官買賣，一名台商透露，曾帶著17萬美元，約510萬台幣到KK園區贖人，等2個小時卻贖不到，原因是杜拜買家開價5倍、相當於2500萬台幣買同一人的器官，一小時前已被帶上船手術活摘，屍體被丟入大海。

據《鏡週刊》報導，台商小佩（化名）在緬甸、泰國邊境從事10多年博弈生意，指出緬甸「KK園區」是東南亞詐騙產業鏈的最終站，不只詐騙、人口買賣，還有龐大的器官買賣事業。

小佩表示，7月時曾帶著17萬美元，折合新台幣約510萬元到KK園區贖人，沒想到在外面等了2個小時被對方拒絕，原來是有杜拜買家下單同一人的器官，開價是小佩的5倍，而人在1小時前已被搶先一步帶到海上醫療船活摘器官，按黑市流程，人器官摘完後，屍體就丟入大海，永遠消失在世界上，屍骨無存。

報導也指出，緬甸「KK園區」前身是「AA園區」，因惡名遠播改名再出發，手段一樣兇殘，許多台灣、大陸、港澳等黑幫大老都到此投資當股東或金主，加上去年2月緬甸軍方發生政變，各地反叛軍政府成立民兵部隊，KK園區還邀民兵部隊當保全，更擴大勢力取得軍武。