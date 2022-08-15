網友留言。(取自楊玲宜臉書)

網友留言。(取自楊玲宜臉書)

前新竹市長林智堅因台大論文風波退出桃園市長選舉後，由立委鄭運鵬接棒參選。不過，媒體人黃揚明今（15日） 大爆料，指「林智堅的論文是由當時的助理楊玲宜及另一位陳姓助理代筆完成」，消息曝光後，不少網友紛紛湧入楊的臉書留言批評。而楊剛剛則是發文表示，「過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告」。

黃揚明今在廣播節目《嗆新聞》公布自己所得知的真相，指出林智堅7月24日開記者會，提出所謂的email證據後，隔天就有國發所的所友告知，曾在陳明通授課的課堂上見過楊玲宜本人，稱她以旁聽的方式上課抄筆記。黃揚明更指出，「有綠營幕僚在7月下旬時就透過知情人士了解包括代筆的整個經過」。

相關消息曝光之後，有網友在楊玲宜的臉書留文底下留言，「剝雞哥找你，核彈等級的大爆、「原來小智真的沒有抄」、「朝聖林智堅論文原作者」、「剛看到YT的董事長開講，來朝聖一下」、「朝聖」、「受老闆之托，辛苦了」、「完蛋了，又要出來開記會說明了」。但也有網友喊話「如果論文不是妳代寫的話，趕快提告」。

而楊玲宜的新貼文表示，「關於論文事件，過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪！」另外，她也談到，今早確診了！雖然頭痛欲裂，一度被鎖喉，但神智還算清醒，也請朋友們別擔心，同時她再次謝謝大家的關心。