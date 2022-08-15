健身教練或許只想繼續收費吧？一名網友向兩性專家黃越綏發問，她和閨中密友愛上同一位教練，但對方似乎刻意搞曖昧，在兩人之間保持中立，不知道該怎麼處理這段關係。黃越綏一句話「突破盲腸」，網友一面倒附和。

黃越綏在臉書分享網友提問，對方坦承與閨密同時愛上共同的健身教練，但教練「似乎刻意遊走在我們姐妹之間，並保持中立立場」，看不出來他比較喜歡哪一個，讓人困擾。

為情所困的網友說，她很喜歡這名教練，卻又不想失去閨密的友情，盼黃指點迷津。

「你和閨密同時愛上了健身教練或許是真的，但我不認為教練真的已愛上你們其中一位」，黃越綏強調，愛情是希望明確的佔有，而非曖昧的裁判，愛情的浪漫也包括天方夜譚式的癡人說夢話，「真愛假不了，否則就是愛情的騙子」。

網友一面倒認同，直言該名健身教練就是愛情騙子，「醒醒吧，愛上他的絕對不只妳們兩個」、「教練保持友好曖昧關係，是想妳們繼續買他課程而已」、「小心人財兩失」、「到最後連好朋友都沒了」。