天使與雙城3連戰結束，天使最終戰以4比2獲勝。有趣的是雙城明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）為自己的妹妹雷比珊（Leibysand Correa）慶祝14歲生日，招待她來天使的洛杉磯球場，安排她與偶像大谷翔平見面！

柯瑞亞先前效力太空人7年，是同區天使隊的大敵，沒想到柯瑞亞的妹妹最喜歡的球員卻是大谷翔平。柯瑞亞說：「她度過了一個最棒的生日夜，我轟了全壘打，大谷轟了全壘打。她為大谷著迷，我也很高興，因為大谷是個很好的榜樣。我感謝大谷在百忙中抽空來與她合影，我知道有很多人排隊想這麼做。」

大谷不僅和雷比珊合照，另一張照片中還有柯瑞亞以及他的父母，一家人都在鏡頭裡。柯瑞亞的父母都穿著雙城隊上衣，僅有妹妹穿著天使隊大谷球衣。大谷先是單獨與雷比珊合照，還幫她在球衣簽名，她的生日是美國時間8月13日。大谷沒看見雷比珊有多感動，她現場保持冷靜，等到大谷離開她才哭得唏拉嘩啦，柯瑞亞笑說「她的眼淚都淹起來了。」妹妹還為此練了幾句日語，雖然柯瑞亞一個字也聽不懂。

雙方15日的比賽，大谷獲得兩次四壞保送、2打數1安打1打點，柯瑞亞3打數2安打，最後是天使2勝1負贏得系列賽勝利，雙城58勝55負在美聯中區被守護者拉開到2.5場勝差，而且被身後的白襪追平。