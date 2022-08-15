過去幾年全球晶片荒影響各行各業，但隨著製造商擴產、擴廠，狀況已經有所緩解，部分晶片甚至出現大幅下跌，央視報導，有晶片已經從平均200元人民幣價格跌至20元人民幣，其中以消費性電子領域的晶片最糟糕，主要受到下游需求大減影響。

央視報導，一款意法半導體的電子控制器核心晶片，曾是2021年供不應求的產品，市場報價一度衝上3500元人民幣，但現在的價格已經下滑至600元人民幣左右，降價幅度超過8成。

不僅如此，報導提到，另一款晶片去年的價格維持在200元人民幣左右，如今只剩下20元人民幣，只剩下最高價的十分之一，跌勢相當驚人。

大陸工信部訊息通訊經濟專家委員會委員劉興亮表示，「從公開數據可以發現，跌勢集中在消費電子領域，且價格的下跌程度都不少，大部分的晶片在過去2個月下跌超過20%，部分晶片甚至重挫超過8成。」

報導提到，高通已經開始砍單，目前已經減少15%驍龍8系列的訂單，並可能在年底將2款旗艦晶片降價4成，此外，三星電子也坦言，手機晶片的庫存較高，未來的銷售狀況可能會進一步走落，將努力銷售庫存。