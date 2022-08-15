解放軍實戰軍演 檢驗海空聯合對地打擊和遠距空中打擊

北京因美國聯邦眾議院議長裴洛西月初率團訪台，連日舉行規模空前的繞台實戰軍演，根據解放軍公開的錄影顯示，身為攻台要角的轟-6K在海空聯合作戰演習中，對好些目標發射了長程巡弋飛彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）14日報導，就軍事裝備來說，繼殲-20之後，對中方空戰舉足輕重的，就是轟-6K轟炸機。錄影和照片顯示，轟-6K引領殲-16編隊，模擬因應台灣地面軍事基礎設施可能對中方海軍和空軍資產所構成的威脅。

錄影顯示，轟-6K發射巡弋飛彈，模擬攻擊台灣目標。而中型戰轟機殲-16則從南北雙向穿越台海上空。

而解放軍齊射飛彈，在於向台灣施壓，耗損對岸的防空飛彈，並迫使台灣忙於加強防守。中方官媒說，這目的在於藉由空警-500和空警-2000預警機的支援，檢驗空軍和海軍的聯合對地打擊與遠距空中打擊能力。

轟-6K能搭載4—6枚長劍-20或空地-63巡弋飛彈，一般認為，每架轟炸機可以在有限的時間內，對不同方向的各式目標進行多彈發射和轟炸。