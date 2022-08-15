YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，因火辣身材和神似鄧紫棋的長相，因此有「小鄧紫棋」的封號，是許多人心目中的性感女神。她今年二月宣佈和男友DJ湯宇登記結婚，倆人感情穩定時常放閃。近日，蕾菈與前夫的女兒蝶蝶過生日，許了一個生日願望逗笑了蕾菈，甚至直接隔空喊話現任老公。

昨（14）日，蕾菈在社群平臺放出女兒蝶蝶在游樂園坐旋轉木馬的可愛照片，並感性配字「生日快樂我的寶貝，七歲了」。另一張照片則是一家人為蝶蝶慶祝生日，照片中的蝶蝶身穿改良旗袍，緊緊依靠著媽媽，還有兩個的毛孩子也同樣入鏡，家庭氛圍溫馨感人。

蕾菈幫女兒慶生。（圖／翻攝自la.112814 IG）

蕾菈曾自曝18 歲時和交往兩年的男友決定結婚，之後也順利懷上孩子，怎料在懷孕期間男方卻在外偷吃，讓她忍無可忍離婚。而如今她也找到了新的歸宿，造人進度一直受到外界關注，但沒想到連女兒都來催生。女兒偷偷説出的生日願望竟然是「希望媽媽能快點生一個弟弟妹妹」，蕾菈一改原先「希望肚子的好消息不要這麼快到來，我還想度個蜜月呢」的態度，聽到女兒許願後笑翻，直接隔空喊話老公「加油」。