新冠疫情爆發後，打亂全球晶片供應鏈，但如今疫後經濟復甦慢，又晶片供應形成鐘擺效應，形成「供過於求」的現象，也間接引爆晶片價格「雪崩潮」。消費電子領域的晶片堪稱重災區，部分晶片價格一度重每片200元（人民幣，下同）下殺至20元；而各國晶片產量持續擴充下，更加劇上述擔憂。根據日媒報導，今年全球晶片商的庫存剩餘量和增量皆創10年來新高。

大陸央視財經報導，前兩年，受疫情影響，晶片行業供應鏈被打亂，晶片價格出現暴漲，而如今晶片市場上又出現了降價銷售的情景；市場上還傳出部分類型的晶片，在2021年價格維持在200元左右一個，目前售價僅為每個20元左右，只有最高價的十分之一。

大陸工信部資訊通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，公開資料顯示，集中在消費電子領域，尤其是在面板用晶片、通信用晶片、模擬晶片等眾多大類晶片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內跌價超過20％，部分晶片降價超80％。

報導稱，晶片市場已經開始出現分化，但目前各國仍在繼續提高晶片產能，晶片企業也紛紛制定擴產計畫，各路資本的瘋狂湧入，更加劇了市場對未來晶片產能過剩的擔憂。

與產能相對應的是庫存水準的不斷增長，據日經新聞報導，以全球近2350家晶片相關的上市製造公司為物件，整理得知，2022年一季度庫存金額，比2021年年底暴增約970億美元，庫存剩餘量和增量皆創10年來新高。