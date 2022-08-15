國民黨高市議員陳若翠砲轟，工安疏失造成這樣狀況，到底有沒有人謀不臧、便宜行事？市府不能只有推給建商，工務單位沒做好監管，就是錯誤。她要求楊欽富道歉並下台，負起行政責任。（柯宗緯翻攝）

高市自強一路一處建案工地3月已崩塌一次，昨又二度釀災，造成路面塌陷，緊鄰的7戶透天厝被判定危樓將面臨拆除命運。高市工務局長楊欽富為該建案的設計人，今（15）日他赴議會進行工務部門業務質詢時，藍營砲轟「坍一次是施工不慎，崩兩次是人謀不臧」，要他知所進退，嗆他下台負責。

楊欽富今在議會報告該案指出，該建地3月多已坍陷一次，後來提出復工計畫，由建築師、土木技師、結構技師三大工會審查，經過10次巡查，確定沒問題，6月20日核准復工後，也在經3次派三大工會去巡查，強調過程非常嚴謹。

針對為何半年會塌陷2次，楊欽富表示，三大工會解釋，這地方屬於泥沙地質區，土壤非常軟弱，在此施工確實有其困難度，後續將以建築法最高罰責開罰，今早10時也將與建商、居民協調後續賠償事宜。

國民黨高市議員邱于軒質疑，楊欽富當初為該建案的設計人，後來當局長才把建築事務所註銷，她要求調出前後修改的施工設計圖比對，以釐清楊欽富的責任，好好調查當時設計有無問題，必要時送檢調偵辦。

邱于軒也提到，昨天出來面對的建商是育瑪建設，但資本額僅有3000萬元，萬一脫產，民眾恐求助無門。對此，楊欽富表示，該案的起造人為中國建築經理公司，未來將負擔應有責任。

「不要心中只有建商，沒有人民！」國民黨高市議員陳若翠砲轟，市府勒令停工、罰9萬，建商完全不痛不癢，必須跟市民說清楚當時怎麼答應建商復工的？根本就是有政府會誤事，如果未來這棟大樓又倒塌造成人命損失，後果不堪設想。

陳若翠怒轟，工安疏失造成這樣嚴重狀況，人民倉皇逃出、無家可歸，到底有沒有人謀不臧、便宜行事？市府不能只有推給建商，工務單位沒做好監管，就是錯誤。她要求楊欽富道歉並下台，負起行政責任。

高市工務局補充說，該案自前次勒令停工後迄今，即嚴密監督，委任高雄市建築師公會於今年3月24日、3月25日、3月28日、3月29日、4月28日、5月2日、5月11日、5月17日、5月30日、6月15日、6月22日、6月30日、7月16日等13次至該建地巡查，監督巡檢結果尚無發現異常狀況。

至於後續建築工地何時能再復工？工務局重申，必須由第三公正專業單位如三大公會等，確認嚴密監督安全無虞並與鄰房受損戶完成協議後，才可啟動後續復工程序。