南韓知名女子團體(G)I-DLE出道以來憑著團員精緻的臉蛋與超強的舞台魅力而受到大批粉絲喜愛，其中來自台灣的成員舒華，更是因為在舞台上高冷的形象，與私底下活潑又直率的個性形成強烈反差而圈入大量粉絲。而近日與隊友們一同前往墨西哥開唱的舒華，卻在演唱會途中突然暈倒、癱軟在地，嚇得現場粉絲尖叫聲四起，驚險的一幕也被現場的粉絲拍下在網路上瘋傳。

(G)I-DLE自2018年出道時就以出道曲〈LATATA〉引爆關注，之後又陸續推出《HANN》、《Oh my god》、《Senorita》等多首破億神曲，並在選秀節目《Queendom》中展現性感又個性的一面，讓她們因此紅遍全球，不料成員穗珍卻在去年8月捲進校園霸凌爭議而退團，讓(G)I-DLE只能改由5人重新出發，今年她們也憑著新單曲《TOMBOY》回歸舞台，並展開世界巡迴演唱會。

而13日的墨西哥演唱會上，當她們跳到單曲《MY BAG》時，舒華卻突然一陣暈眩倒在地上，嚇壞現場所有觀眾，一旁的其他成員看到後也立即放慢舞步查看她的情況，但舒華為了避免自己影響演唱會的進行，因此不斷搖手表示沒事，要成員們繼續表演，無奈身體不受控制讓她在地上坐了好一陣子無法站起，直到大陸成員雨琦發現她不對勁，才趕緊衝上前將她攙扶回到後台休息。

雖經過休息後，舒華還是回到舞台上完成演出，但影片曝光後還是令粉絲們相當擔憂，認為她疑似太過疲累，在倒地之前就開始出現身體發軟等異狀，紛紛湧入她的IG詢問病況，而舒華事後也親自回應「好多了」才讓粉絲鬆一口氣，而經紀公司則沒有出面多做說明。