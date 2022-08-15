Jimmy Butler led his team 1 game away from the NBA finals, averaging 27 a game in the playoffs just to have the NBA say we’d rather watch Julius Randle and RJ Barrett — Brady Hawk (@BradyHawk305) August 15, 2022

隨著下個球季5場耶誕大戰對決戲碼出爐，上季季後賽闖進次輪的8隊，包含勇士、塞爾提克、七六人、公鹿、太陽、獨行俠與灰熊都在其中，唯獨上季闖進東區冠軍賽，才以3勝4敗飲恨遭到塞爾提克的熱火沒打今年耶誕大戰，儼然變成遺珠之憾！

眼見NBA聯盟如此安排今年耶誕大戰賽程，熱火隨隊記者霍克不禁發推表達抗議情緒，「吉米巴特勒帶領熱火距離總冠軍賽只差一場勝利，更在上季季後賽場均27分，沒想到聯盟竟然告訴大家，我們寧願要看蘭道爾、巴雷特兩名尼克球員打球。」

在確定打今年耶誕大戰的10隊當中，金塊雖闖進季後賽，卻在首輪就遭勇士淘汰，尼克與湖人上季甚至連打附加賽的資格都沒有，不過湖人畢竟擁有「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星坐鎮，被聯盟安排打耶誕大戰也算合理。

硬要解釋尼克可以打今年耶誕大戰的主因，還是他們位居紐約這座全美第一大城市，更擁有史上最多次打耶誕大賽(54次)的紀錄，就從商業角度來考量的話，尼克確實比熱火更該打耶誕大戰，況且假如他們可以換來米契爾，屆時尼克的陣容將更具觀賞性。