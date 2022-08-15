高雄市前金區一處工地14日下午再度塌陷，現場路面嚴重塌陷。（洪靖宜攝）

再塌陷! 建案"掏空地基"害鄰樓歪 18住戶驚恐急撤│中視新聞 20220814

高雄市前金區一處建案工地今年3月22日發生塌陷意外，未料14日又重演，附近住戶和商家共20人急撤離，居民嚇得來不及收拾就驚險逃亡，而其中緊鄰7棟透天厝傾斜嚴重，被判定是危樓將立即拆除。工務局昨晚調度怪手支撐傾斜的房屋，依法開罰建商並勒令停工，建商承諾對於民宅損失會負責到底。

前金區自強一路83巷口昨日下午約1時，警方接獲報案有路面塌陷狀況，到場進行管制，並通知養工處及消防人員，也協助附近住家撤離，但是巷口旁3戶相鄰的透天厝開始慢慢傾斜，甚至愈來愈歪，騎樓處磁磚已嚴重裂開。

有住戶私人物品都來不及收，就趕緊逃到屋外，一名女住戶回憶起，昨早10時許就開始發現門口有幾道不明裂痕，沒想到這些縫隙愈裂愈大，範圍也愈來愈大，直到中午12時許，地板如同拱形般翹起，房子也開始往下沉，許多住戶只能眼睜睜在外頭看著房屋狀況，眼神相當無奈。

高市前金區一處新建建築工程於14日發生道路塌陷，同年3月就已發生過同樣情形，沒想到此次復工後又再度釀禍，更波及周遭民宅，此次共有7戶建築成危樓。（洪靖宜攝）

騎樓磁磚都已掀起。（洪靖宜攝）

工務局會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及民宅傾斜，消防局派出多輛水箱車持續灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜，同時調度怪手支撐房屋。其中有7棟透天厝被判定是危樓，最嚴重傾斜率已達19分之1，會根據《建築法》第85條立刻拆除。

高雄市前金區一處工地14日再度塌陷，造成周圍7棟透天厝傾斜，工務局調度怪手支撐已傾斜的房屋。（民眾提供）

工務局表示，現場因違反《建築法》第63條，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

由於此處在今年3月就曾發生過路面坍崩狀況，但這次情況更是危急，一共撤離20位居民，安置在附近旅館中，工務局建管處召集附近受影響住戶協調開會，並協助重回屋內收拾貴重物品，有住戶從家中走出直呼：「牆壁嚴重龜裂，屋況比中午時還嚴重！走路會有暈眩感覺」

建商也表示，會盡快加強基地的修復，再做路面修復工程，對於附近民宅的損失也會全權負責。