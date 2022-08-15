由於美國頻頻大力升息以抗通膨，在外資出走下，韓國證交所統計，外資持有韓股比例也寫下13年新低。

韓國證交所表示，外資在韓股KOSPI大盤中，一共持有606.2兆韓元，約4640億美元股票，占有率僅30.51%，創2009年8月13日以來新低。13年前，約是全球金融海嘯剛過的後1年，外資在韓股的持有率約為30.52%。

外資雖然在7月買超韓股，並幫助拉抬KOSPI走高，不過，從2022年迄今，外資卻已經大賣10.6兆韓元。外界認為，聯準會大幅升息促使美元走強，也吸引外資出走韓股。

7月時，聯準會連兩個月將當地主要利率上調75個基本點，也就是連兩次都升息3碼至2.25%與2.5%目標區間。同時，聯準會此舉也讓美國利率自2020年2月以來，首次高過韓國2.25%基準利率。

近幾個月以來，韓元兌美元匯價大幅走貶，在7月15日時，一度還來到1,326.1兌一美元價位，並創至少13年新低。根據統計，2022年迄今，韓元兌美元約貶了9%左右。