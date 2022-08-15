前新竹市長林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，改由綠委鄭運鵬上場應戰。雖然一份最新民調顯示，鄭運鵬的民調落後對手、國民黨張善政近5個百分點，但有港媒認為，林智堅退選對民進黨來說，最傷的並非桃園，而是新竹市的選情。

林智堅最初希望推動「智慧連線」，由參選桃園的自己帶動參選新竹的沈慧虹選情，但他先是因請辭新竹市長，引發落跑批評，隨後又爆發中華大學與台大碩論抄襲風暴，在台大論文被認定抄襲後，宣布退選桃園。

對此，港媒《中評社》指出，林智堅掀起的風波雖然震央在桃園，但新竹災情更慘，因為新竹市雖由民進黨執政，但推出的沈慧虹既不是最強棒，又被林的論文門波及，因此綠營在新竹的選情可能是全台最低迷。

該報導也提到，林智堅名義上是為捍衛論文清白退出桃園市長選舉，但他在新竹市長任內重要政績之一的新竹棒球場爭議尚未落幕，且藍白批評砲火猛烈，「林、沈兩人雙雙請辭竹市正副首長，球場責任要如何追究？」的爛攤子，將如影隨形地跟著沈慧虹。