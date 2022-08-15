不滿遭蔣萬安嗆「好大官威」 陳時中回酸：我沒官職 他是立委

民進黨台北市長參選人陳時中在臉書發文指不應該用短暫生命製造他人痛苦，如果做不到至少不要傷害別人，遭外界解讀是回應沒有嗆里長，陳時中15日表示，沒有辦法建設，起碼也不要破壞。

北市內湖港墘里長魏景城日前稱陳時中內湖交通解方是「爛牛肉」，卻傳出陳時中對此嗆聲，要批評也要有腦筋，魏景城昨在國民黨台北市長參選人蔣萬安的陪同下回擊，「你罵我無腦，難道你是腦水腫嗎？」

蔣萬安也痛斥陳時中「好大的官威」，態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡，粗暴的言論大可不必。

陳時中解釋當天沒有談到里長，只談論到候選人政見，並沒有責怪任何里長的意思。

由於陳時中昨在臉書發文指出，我們不該用短暫的生命製造他人痛苦，應該致力於有意義的事；若做不到，至少不要傷害他人，他以此自勉，期許自己打一場高格調的首都選戰。此段話被解讀是在回應​沒有嗆里長。

陳時中今出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動指出，這是一個普世的價值，人對世界要維持一個愛，用任何破壞手段來達成基本要的目地，這樣不好，沒有辦法建設起碼也不要破壞。

對於蔣萬安批好大官威是否要轉移公車預約政策焦點？陳時中說，他不知道蔣萬安的競選策略，不過對於好大的官威的批評就滿有意見，他現在只是一個努力在尋求大家支持的參選人，也得到大家很多善意回應，沒有任何官職，倒是蔣萬安是立委，可能沒有弄清楚。