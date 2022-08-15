澎湖縣道203線10.1公里處的永安橋上，15日清晨5時40分許發生一起令人遺憾的死亡車禍，由方姓女子（93年次、住西嶼鄉、有重機駕照）所駕駛的普通重型機車，從白沙往馬公方向行駛的時候，因不明原因擦撞路邊護欄，造成車頭毀損嚴重，方姓女駕駛顱骨骨折、身體多處挫傷，現場由消防局救護人員到場救護，送至三總澎湖分院急救後宣布死亡。
據了解，現場擦撞的邊坡護牆痕跡明顯，該名女駕駛剛滿18歲，本身有普通重機的駕照，極有可能一早從西嶼要到馬公上班工作，卻不幸在永安橋上遇到死劫，有關駕駛酒測部分，警方已委由醫院抽血檢測，另發生原因由警方測繪及調查中。
澎湖的永安、中正橋俗稱小跨海大橋，由於道路寬敞，許多用路人常會不知不覺超速行駛，每年都發生許多交通意外事故，因此白沙分局呼籲，駕駛車輛請務必遵守交通規則，隨時注意路況並減速慢行，以確保行車安全。
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