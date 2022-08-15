富驊(5465)佈局雲端伺服器及超級電腦有成，今年上半年股盈餘達0.99元，由於雲端伺服器客戶訂單穩定增加，富驊表示，今年下半年業績可望優於上半年，法人預估，富驊今年下半年營收可望較上半年兩位數成長，下半年獲利將可維持上半年水準，全年獲利創歷史新高。

富驊轉攻雲端伺服器領域多年，目前主要客戶為國際品牌大廠伺服器系統及其服務提供業者，其業務範圍涵蓋雲數據中心、雲服務大數據、智慧城市、智慧企業等，伺服器產品廣泛運用於政府及金融機關、教育系統、企業辦公及在線遊戲、視頻、數據庫服務、郵件服務等各種網路服務。

富驊表示，公司近幾年將產品重心放在訂單穩定度較高且毛利率較好的領域，今年上半年受益於主要客戶伺服器客戶持續加單，整體營運未受整個IT產業庫存調整及疫情影響，加上互聯網使用時間長，增加推動伺服器訂單需求保持穩定成長，降低了公司IT產品庫存調整衝擊，獲利也因雲端伺服器機殼等高毛利產品出貨比重增加，並持續推動生產效率優化與製程改善、嚴格管控營業費用等開源節流措施而呈現高度成長。

富驊今年上半年稅後盈餘為1.64億元，年增71.95%，每股盈餘0.99元，合併毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別為13.15%、6.16%、7.34%，呈現三率三升，其中第2季單季每股盈餘達0.57元，表現不俗。

富驊表示，今年前7月合併營收25.46億元，較去年同期下滑，主要是因公司捨棄低價產品，由於下半年進入傳統出貨旺季，目前訂單強勁，營收可望持續受益於雲端伺服器、資料中心及超級電腦等領導品牌客戶的加單效應，且新案亦持續開發加入，預計下半年營收可望較上半年兩位數成長，獲利亦可望維持上半年水準，全年獲利將創歷史新高。