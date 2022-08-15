盛弘(8403)2022年上半年營收21.56億元，年增16.92％；歸屬母公司稅後淨利2.19億元，年增138.87％；EPS1.92元，逼近去年全年獲利。盛弘今年投入打造台灣第一座智慧醫療城敏盛智醫城，明年初投資效益可望開始顯現，將再為營運添新柴。

盛弘第2季合併營收11.16億元，歸屬母公司稅後淨利1.03億元，分別較去年同期成長18.40％及165.55％，EPS0.9元，營收、獲利與EPS再度同步創下歷年同期新高。

盛弘今年投入打造台灣第一座智慧醫療城「敏盛智醫城」，結合歐美醫療系統新概念Medical Mall與台灣的資通訊強項，將是以購物中心模式提供綜合性醫療健康服務的Smart Medical Mall，為民眾帶來前所未有的醫療健康照護體驗。

其中，盛弘子公司盛雲電商承租「敏盛智醫城」9至15樓客房樓層，打造智慧康旅和銀髮族樂園「盛雲康寓」已於本月開始試營運，其餘樓層包括躍獅智慧藥局、哈佛尊榮健診、敏盛智慧門診中心、智慧透析中心、智醫抗老化醫美中心等各式醫療服務也將陸續提供服務。「敏盛智醫城」更將邀集生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界進駐，聯手建立智慧醫療服務國際新標準。預期盛弘對「敏盛智醫城」的投資效益可望在明年初開始展現。