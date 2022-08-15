美國能源部長葛蘭哈姆（Jennifer Granholm）14日表示，為了實現拜登政府的淨零碳排目標，必須讓核能成為美國乾淨能源轉型的一部分。

日前國會批准的4,300億美元的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），其中包括300億美元無碳排放發電稅收抵免，支撐現有核電廠未來10年的運作。

葛蘭哈姆周日上美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目時提到:「核能必須是乾淨能源技術、零碳排放基本負載發電的一部分。因此在跨黨派基建法案及《通膨削減法案》，都有編列獎勵核能的預算。」

葛蘭哈姆8月初首訪西北太平洋國家實驗室參觀核設施時曾說，拜登政府欲實現2035年前100％使用乾淨能源、2050年前淨零排放目標，核能扮演關鍵角色。

根據美國能源資訊局（EIA）資料，核電占美國總發電量將近20％。