據澎湃新聞14日報導，繼安徽池州市青陽縣報告有河流斷流後，安徽安慶部分縣市也報告了多條河流斷流的情況。甚至包含湖南貴州重慶等省市也傳出境內有江河斷流的情形。

據微信公號「安慶新聞聯播」8月14日消息，持續晴熱高溫少雨天氣，造成懷寧縣境內多條主幹河流斷流，沿線8個鄉鎮的農業灌溉和生活用水困難；懷寧縣黃龍鎮組織15台套大型機械、40多名工人，晝夜奮戰，在皖水與珠流河交匯處的雙河口河床上，修建攔河堰。由於持續高溫乾旱，省內的桐城市掛車河已經斷流，沿河稻田普遍受旱。桐城市發動沿河各村，採取挖河滲的方式，蓄水以後灌溉。

另外受連續高溫天氣影響，截至8月12日8時，重慶出現7條河流斷流，1座水庫乾涸，476眼機電井出水不足，27.60萬人、8.24萬頭大牲畜因旱臨時飲水困難。

在湖南也受到長江上游來水減少和持續高溫少雨天氣影響，洞庭湖水位連續回落40多天，跌破24.50米的枯水水位，提前4個月進入枯水期。根據大陸央廣網報導指出，13日15時統計洞庭湖城陵磯站水位為23.95公尺，處於近30年同期最低水位，預計未來一周，在無有效降雨影響下，枯水水位也造成洞庭湖北部部分支流和幹渠出現斷流現象。

另外在貴州也因連續受極端高溫天氣的影響，遵義境內的赤水丹霞旅遊區‧大瀑布景區上游河流河水枯竭，景區於13日停止營運。