近日柬埔寨詐騙案層出不窮，以高薪打工為噱頭，吸引不少國人前往，結果在柬埔寨就是被軟禁、性侵甚至器官買賣，種種行徑令人髮指，然而網友們紛紛好奇此事的消息源頭到底是來自哪裡，引發眾人熱議。

日前一名網友在知名網路論壇PTT上PO一則貼文，以「沒有bump柬埔寨詐騙事件根本燒不起來吧」，指出若是當初沒有Bump，柬埔寨這件事情就沒人知道，自從Bump發了影片後並持續追蹤，驚動社會與政府，「如果他沒有在做這件事，可能詐騙案還是在社會的角落持續發生吧！然而一些人道救援組織付出的努力也不亞於Bump做的事情，也是需要感謝的對象，突然覺得世界真溫暖！」

貼文一出，不少網友紛紛在下方留言大力讚賞「Bump真的太猛了＝＝」、「他反詐騙已經不是一天兩天了！真的超推」、「我也是因為Bump才知道柬埔寨這個事情」、「根本是用生命拍片的網紅，致敬他」、「連續救好幾個月還到當地，除了敬佩沒有別的了」、「Bump拍這系列風險超高，值得尊敬」、「他真的太屌，竟然自己去救人，比國家政府還要猛啊」。

事實上，這已經不是Bump第一次展開救援行動以及推廣反詐騙理念，去年11月他就成功救出被大學同學介紹到柬埔寨工作的陳姓男子，今年7月有一對父母求助，表示兒子被朋友騙到柬埔寨工作，結果遭到詐騙集團軟禁。這次幾經媒體、社群瘋狂轉載之後，這次終於讓東南亞詐騙亂象被爆出，引起各界關注，被網友封為是「吹哨之人」。