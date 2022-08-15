近年因COVID-19疫情影響，推升醫用化學及生物製品需求增加，2021年產值更達963億元，歷年新高、年增4.9％，連續7年正成長，2022年1~5月續增18.3％，產值達424億元，經濟部預期今（2022）年產值可望突破千億元，續創新高。

經濟部統計處指出，近年由於國內藥廠積極拓展外銷市場，帶動藥品及醫用化學製品製造業出口金額屢創佳績，近十年平均成長7％，2022年1至7月在醫藥製劑等相關產品熱銷下，續增17％；隨我國邁入高齡社會，對醫療藥品需求日益升高，加上COVID-19疫苗陸續到貨，致藥品及醫用化學製品製造業進口金額由2011年28.3億美元，升至2021年61.4億美元，創歷年新高，近十年平均成長8.0％，今年1~7月進口續增63.2％。

經濟部統計處表示，隨國民所得增加，醫療水準提高，加上人口高齡化，對醫療保健需求逐年提高，我國藥品及醫用化學製品製造業產值屢創新高。各行業產值以西藥製造為大宗，醫用化學及生物製品製造業成長最快，占藥品及醫用化學製品製造業5成左右，主要供應國內所需，隨國內醫療及保健需求增加，近十年平均成長3.4％；其次為醫用化學及生物製品業，因近年疫情帶動篩檢試劑、藥品、疫苗及相關醫用化學品需求增加，推升產值快速成長，近十年平均成長10.7％；2021年占比突破2成，超越原料藥製造業；原料藥製造業，約占2成，以外銷為主，因開發能力與產品品質俱佳，加以積極拓展海外市場有成，近十年平均成長2.4％。

因應醫藥科技應用領域推陳出新，加以產業發展瞬息萬變，藥品及醫用化學製品業長期致力研究發展以提升競爭力，經濟部統計處依工廠校正及營運調查統計，有從事研究發展工廠家數占該業總家數比率自89年突破3成，其後逐年攀升，至2020年近半數(占49.1％)工廠均投注研究發展，高於整體製造業之8.3％；研究發展經費亦由2012年56億元，升至2020年122億元，平均年成長10.3％，高於整體製造業之5.5％。