民進黨台北市長參選人陳時中拿「器捐案」對比前新竹市長林智堅論文風波，令台北市長柯文哲怒嗆兩件事完全不一樣，陳時中拿來做類比，實在想罵髒話。陳時中15日表示，他的基本態度是對於人格或名譽上有所損害的事情都非常謹慎以對，不會在有明確答案前就任意指責任何人或妄加論斷。

林智堅因論文抄襲風波宣布退出桃園市長選舉，陳時中日前以柯文哲過去器官捐贈疑雲為例，呼籲沒證據不要下結論。柯文哲怒嗆陳時中不要老是激怒他，痛斥器捐案是2018年民進黨製造出的假案，陳時中卻拿來做類比，「實在想罵髒話」。

陳時中今指出，罵不罵髒話是柯文哲修養問題，不論是他在當部長或是現在，對於人格和名譽上有所損害的事情都非常謹慎以對，不會在有明確答案以前就任意指責任何人或妄加論斷，這是他基本的態度。

對於柯文哲說「不要老是激怒我」，離選舉還有一段時間，是否還會再提器捐案？陳時中說，請柯文哲息怒，不要這麼容易生氣，這件事情他是在幫柯文哲緩頰，是一個態度的問題，不想激怒柯。