廣達(2382)2Q上海廠停工筆電出貨量下滑，停工成本影響獲利不如預期，法人估廣達2H筆電因MacBook出貨及雲端伺服器成長營運回升。廣達第二季單季稅後盈餘為39.63億元，EPS為1.03元，毛利率4.5%，營益率1.3%；累計上半年稅後盈餘為107.17億元，EPS為2.78元，毛利率4.95%，營益率為1.91%。值得一提，廣達在2Q匯兌利益達12.6億元，在電子五哥中，匯兌利益表現亮眼。

由於上半年毛利率、營益率均表現不如去年同期，早盤廣達股價跌破5日及10日線。

廣達2Q營運受到上海松江廠封控停工以及客戶PC需求縮減嚴重影響，筆電出貨量僅1240萬台，季減27%、年減35%，上半年Chromebook出貨占比已降至個位數。6月底已恢復松江廠100%產能，恢復程度及2Q營收優於5月份法說會預期，但因封控相關費用及成本，影響2Q毛利金額約35億元，2Q毛利率僅4.5%，營益率1.3%，本業獲利低於預期。惟業外收入達貢獻22.4億元，主要來自匯兌利益12.6億元等。

法人指出，雖然今年上半年受到封城影響NB出貨及相關獲利，但長期來看廣達佈局雲端伺服器以及電動車市場仍具成長性。