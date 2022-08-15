台美21世紀貿易倡議，將進入實質談判階段。經貿辦總談判代表、行政院政委鄧振中今（15）表示，預計「這幾天」就會有具體工作計畫，甚至年底就會有小範圍成果，同時希望明（2023）年就能把整個事情通通完成，簽訂FTA則是終極目標

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）美東時間12日強調，將繼續深化與台灣的關係，未來數日將公布「美台貿易談判路線圖」，進一步推動美台的雙邊經貿關係。

對於台美經貿倡議的進度，鄧振中今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，兩個月以來進度很好，未來期程可以預料，後面幾天很快就會啟動談判，然後跟美方安排哪一天、甚麼地方開始雙邊人員見面，以及談甚麼議題。

鄧振中說，議題很多，要稍微安排跟組織，自己來看整件事，美方很有誠意，台灣更是希望促成，整個事情在後面幾天就會有相當具體工作計畫，甚至今年年底就會有小範圍成果，明年希望可以把整個事情通通完成，一切進展相當順利。至於甚麼時候簽FTA？鄧振中說是終極目標。

鄧振中說，過去都是美方要求台灣開放這個、開放那個，多年來要我們保護智慧財產權、開放服務業等，這次是對等的，談的事情關於政府規範，條文彼此都要受拘束，涵蓋範圍很多方面，態勢上可以預期跟以前很不同，是對等基礎，談出來不會只有台灣承擔很多義務，兩國才會更深入、走得更遠。

對於何時會宣布進入實質談判？鄧振中說比較有可能是雙方都講好，然後各自宣布。是否本周就會有好消息？他回「希望很快」。

至於在倡議提出後，有沒有中國大陸受到干擾？鄧振中說，跟美國溝通很一致跟順暢，大陸常有一些不一樣看法，但我們自己進度能夠維持是重點。他也坦言大陸會有小動作，不過認為台灣跟重要貿易夥伴都能建立好的關係，讓企業界能夠出口跟投資才是重點，多數情況下也可以面對跟處理，跟美國雙方互信沒有問題。