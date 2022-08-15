清眷診療所空間未來修復模擬圖。(台中市港區藝術中心提供)

清眷診療所修復計畫說明會，多位關心地方文化人士與會交流。(台中市港區藝術中心提供)

清水眷村文化園區「眷味」十足！台中市政府文化局近年積極活化清水眷村文化園區空間，經常辦理多元藝文展演、手作市集，已成為文青打卡與親子家庭走訪海線的熱門景點。文化局強調，為更完善保存、活化眷村空間，文化局將發包修復原診療所空間，期待未來修復後引進民間文創資源，打造海線藝文觀光新景點。

文化局表示，清水眷村文化園區2016年初步整修西側，後2019年登錄為聚落建築群，其中東側鄰近清水區公所的「原軍眷診療所」，除是過往眷村居民看病的地方，也是彼此交流情感、閒話家常的空間，承載許多眷戶回憶，極具象徵意義；這次修復工程將恢復診療所建物的美麗面貌，也將規畫室內展售、戶外展演、公共廁所等空間，待修復完成後，也規畫以委外方式交由專業團隊營運，帶給來訪民眾更豐富體驗。

文化局強調，清水眷村文化園區除持續推動硬體整建外，近年軟體營運方面也累積不少亮眼成果，包括「微衛星實驗創作基地」駐村藝術家在國內屢獲大獎、出版清水眷村專書紀錄眷村生命故事、結合社造精神辦理「眷村文化節」、邀請在地文史社團進駐園區等。

文化局表示，隨斑駁的牆面與幽靜的巷弄走入眷村，讓人彷彿穿越時空，回到舊時美好時光，歡迎民眾利用暑期多多造訪，未來診療所空間修復後，可再度前來感受不同風貌。