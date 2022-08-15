美國前總統川普抱怨FBI搜索「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）時亂翻妻子梅蘭妮亞的衣櫥。

美國聯邦調查局（FBI）上周突襲、大動作搜索美國前總統川普的佛州寓所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），一共帶走11份機密文件，不過川普抱怨，FBI還亂翻妻子梅蘭妮亞的衣櫥及衣服。

美國聯邦調查局8日大動作突襲「海湖俱樂部」莊園，據悉大批幹員從上午9時持續搜索至晚間6時30分，美國聯邦地方法院12日證實，FBI一共從川普寓所帶走4份絕對機密文件、7份機密文件與密件。

川普14日上午在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發布連串貼文，指控幹員甚至在沒有人在場的情況下「亂翻」夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的衣櫥。

川普寫道：「全世界都在看FBI在房子裡亂翻，也包括前第一夫人的衣櫥（和衣服！），獨自且不受檢查。他們甚至要求關閉監視器（我們拒絕了），但無法知道他們拿走的是否合法。」

川普也指控FBI選在期中選舉前闖入這個高知名度的地方是出於政治目的的譁眾取寵，「這場突襲是政治的，是期中選舉，是2024。」

另據「財經內幕」（Business Insider）網站報導，事實上川普12日就曾抱怨FBI亂翻梅蘭妮亞的衣櫥，把衣櫥弄得亂七八糟，「剛得知幹員翻遍第一夫人的衣櫥，亂翻她的衣服及個人物品，令人驚訝，弄得亂七八糟。」

值得注意的是，其實美國第一夫人穿過的衣服也必須繳回國家。美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的發言人羅雄姆（Joanna Rosholm）2014年受訪時表示，包括國是訪問在內等第一夫人任何公開、具有重要歷史意義的官方行程，身上的服飾可能是由設計師所贈與，第一夫人是代表美國政府接受禮物，因此卸任後必須交由美國國家檔案局（National Archives）保存。