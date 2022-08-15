大陸演員高雲翔2015年在《羋月傳》飾演深情的「義渠王」，豪邁、瀟灑形象鮮明，被網友封為「草原春藥」，不過他2018年在澳洲捲入性侵案，儘管2020年獲判罪名不成立，但高雲翔的演藝事業和形象早已回不去，而今（15日）是高雲翔40歲生日，他難得曬出近照，只不過他頂中分又超近自拍大圓臉，快讓人認不出。

高雲翔今凌晨在微博曬近照，他隨興頂著中分的中長髮入鏡，臉上帶著淡淡笑容的他，在沒有濾鏡和美顏鏡頭下，毛細孔、鬍子明顯，一張大圓臉相當搶鏡，高雲翔星味全無，第一眼看就像個大叔，讓人快認不出。

身為壽星的高雲翔感性寫下：「40歲，人生的上半程跑完了，有得有失、有笑有淚，喜與悲都是自己最真實的體會"太刺激了"，學會了自省，認清了幾位..（挺累）今晚我要敬自己一杯，還要敬這個可愛的社會。下半程微笑面對，願每一個善良的人不再有淚水。」

高雲翔微博全文。（圖／取材自高雲翔微博）

高雲翔曾經是婚姻、事業兩得意的人生勝利組，但卻在2018年捲入性侵案，賠了深情形象、演藝事業，拍好的《阿那亞戀情》、《哪吒與楊戩》等戲被無限期延播，連帶他與董璇的8年婚姻也在2019年以離婚收場，儘管高雲翔積極復出，並改名為「高晟暉」，但他每回發文不免遭網一片狂酸，高雲翔事業至今仍沒有太大起色。

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