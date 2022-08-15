劉雨柔發現老公最近衣服都有沾到女生化妝品。（中天綜合台提供）

Sandy吳姍儒（左）、吳宗憲。（中天綜合台提供）

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》討論「小明星民調排行榜！女人想離婚的真實原因！」阿Ben以自身經歷猜測「育兒觀念不同」最容易成為離婚原因：「我媽媽在教導我的時候，永遠是用高壓的方式，所以我教我小朋友的方式也是，但小可就會覺得我為什麼要這樣對待兒子？」他說因為他在家扮「黑臉」，所以常被全家人冷落：「那段時間我們吵得很兇，因為他們覺得有你在，氣氛馬上變低氣壓，所以他們都會自成一國。」

劉雨柔則說自己「隨時做好單身的準備」，因為老公不懂得拿捏與女生互動的分寸，常讓她爆氣：「劈腿外遇是會有前兆的，他會養成一種習慣，我老公是一個教練，他最不缺的就是女學生，剛結婚的時候，他會每個月固定跟一個女學生去吃飯，我們就為了這件事一直吵，但他居然覺得是我在無理取鬧」，近期她更發現老公回家時，T-shirt上有粉痕，「我就說這什麼東西？他說有女學生下課跟他小擁抱打招呼，我說擁抱就擁抱，她頭貼在你肩膀幹什麼？因為那一定是貼在身上才有的痕跡！」

林舒語則最無法接受大男人主義的男生，「我覺得男生愛面子蠻常見的，但我老公之前愛面子的行為已經影響到我。」她表示曾因為和老公吵架，打電話和閨蜜訴苦，不料老公聽到後竟不准對方再來家裡作客，這行為讓吳宗憲直呼太霸道，林舒語接著再補充，「有次他買了一個家飾品覺得很好看，但我覺得跟我們家裝潢不搭，我好姊妹開玩笑說要把它砸爛，他知道後瞬間覺得顏面掃地，直接把它丟進垃圾桶。」這行為不僅讓Sandy感到害怕，吳宗憲更直言：「是我女兒的話，我不會讓她過這種日子。」更多精彩內容竟請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。