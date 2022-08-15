4年前曾姓保母受託照顧年1歲多的邱姓女童，她竟用硬物重擊邱的頭部並劇烈搖晃，邱因頭部外傷致顱骨骨折、顱內出血及其後續併發症而死亡，最高法院駁回上訴，考量曾女犯行嚴重且未獲邱童父母原諒，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年6月定讞。

判決指出，曾女領有合格保母技術士證，受託為邱童之保母，2018年12月28日上午她在台中市租屋處，因自身情緒控管不佳，持硬物敲撞邱童頭部或使其頭部撞擊硬物，又重覆施以猛烈之劇烈搖晃之傷害，致邱童頭部右前額、頂部、左側枕部3處遭受撞擊。

曾女因恐其傷害犯行曝露，竟遲未將邱童送醫，當天下午3點多因見邱童呼吸緩慢、嘴唇發紺，才不得不致電知會邱童的母親，但仍避重就輕，經邱童的父親獲報後駕車將邱童載至醫院急救後，2019年1月21日晚間，邱童因顱內出血及其後續併發症而死亡。

一審台中地方法院將曾女判刑8年，二審台中高分院審酌聯合國兒童權利公約所揭示之兒童有不受到任何形式之身心暴力、傷害或虐待、不當對待或其他形式之殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰之權利，曾女犯行嚴重，科刑不宜輕縱。

台中高分院考量，曾女迄今未就民事部分為和解或賠償，亦未獲得邱童父、母之原諒，且對方請求判處無期徒刑部分，經重新量刑後改判處有期徒刑9年6月，以資懲儆，上訴後，最高法院駁回確定。

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