歐洲各地消防隊員紛紛趕到法國，與一場大規模的野火展開對抗。另外葡萄牙和英國也遭到嚴重乾旱，歐洲大部分地區面臨高溫氣候，導致德國萊茵河(Rhine)水位大幅下降，英國的泰晤士河(Thames)在上游地方出現枯竭。

法國西南部的吉倫特省(Gironde)爆發新的野火，來自歐洲各地支援的上千名消防隊員趕到現場，上萬名民眾被迫離開家園。來自德國、希臘、羅馬尼亞的消防隊員趕到該法國葡萄酒知名產地波爾多地區，同時也協助其它地區撲滅火災，包括法國西北部的Brittany省。

大火給法國帶來很大災難，超過7400公頃的森林被燒毀，還摧毀許多住屋，包括波及吉倫特省的中心城市。

葡萄牙也出現嚴重森林火災，蔓延數個省，總共燒毀15000公頃的森林和土地。

與此同時，德國萊茵河水位降低，導致輪船已無法航行。

英國更是受到熱浪重創，在經歷長時間乾熱天氣候，英國政府已經正式宣布英格蘭的南部、中部和東部進入乾旱。

英國遭逢自1935年以來最乾旱的七月，降雨量僅該月平均的35%。英格蘭和威爾士本周末正處於連續四天「極端炎熱」警報中。政府正警告乾旱地區的民眾和企業節約用水；Yorkshire地區水務單位更禁止民眾為花園澆水和洗車。

整個法國也在限制用水，水務單位一直為禁水開出罰單。