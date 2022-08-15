全球金融業正值數位浪潮下的關鍵轉型期，各家金融業者也相繼擁抱創新科技，進一步提供多元便利的有感服務。在金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）指導與微軟全球技術資源的挹注下，台灣微軟與富邦金(2881)今日共同宣布，成為全台第一個正式使用 Microsoft 365將辦公應用數位化，實現安全智慧辦公的金融機構，透過 Microsoft 365企業雲端解決方案，全方位賦能員工提高生產力、落實ESG目標。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控秉持「正向力量成就可能」的品牌精神，從低碳、數位、激勵與影響四大面向擘劃全新ESG策略，提供暖心的數位金融服務，並以永續經營朝下一個60年邁進。

台灣微軟總經理卞志祥表示，金融是依附「信任」而生的產業，微軟一直秉持審慎態度，遵循國內資料保護法規，在主管機關引導下，全力協助台灣金融產業加速轉型步伐。作為富邦金控的雲端策略夥伴，我們不僅援引微軟全球技術與法務資源配合完成第三方稽核，更輔以自身豐富的OA（Office Automation）轉型經驗，透過耕耘客戶、賦能員工、運作優化及產品轉型四大轉型策略，助富邦金控集團成功上雲。隨著在台資料中心區域即將落成，微軟將以受信任的雲端平台推動實現綠色金融，開創永續金融未來無限可能。

在確保資料安全無虞的基礎下，富邦金控進一步透過 Microsoft 365 打造高效混合辦公環境；初期為降低員工的導入障礙，攜手微軟技術團隊展開全台巡迴，根據不同的職務情境，舉辦超過數十場的教育訓練，縮減內部數位落差。此外，富邦金控也運用 Microsoft 365中的一站式生產力溝通平台 Microsoft Teams 進行團隊溝通、文件共編及視訊開會；將集團內部跨子公司、百人規模的年度經營會議改在 Microsoft Teams 平台舉行，減少群聚風險以及員工通勤所需的時間與費用。富邦金控超前部署、導入Microsoft 365的策略，更使得其在今年一月中面對疫情升溫時，可快速因應、即刻啟動高達近千人的居家上班，維持營運不中斷。