許多人外出吃飯對於餐廳的衛生環境相當注重，只要有一點髒亂可能就會影響店家的聲譽，因此讓不少店員面對客人的建議都相當緊張並重視，但有人卻利用這一點要求店家退費，讓店家不堪其擾。近日南韓媒體便爆出一名在網路上擁有72萬名粉絲追蹤的女YouTuber，吃完飯都以「餐點內有頭髮」多次要求店家退費，但沒想到店家監視器曝光後才發現竟都是她自導自演，而這名女網紅的身分也被網友挖出來了。

根據南韓媒體《KBS News》的報導，日前一名穿著黃色裙子、身材相當豐滿的女子，與穿著迷彩服的一對男女一同進入美式餐廳用餐，但吃完飯後黃裙女子卻向店家聲稱「餐點內有頭髮，害我腸胃不好的女兒現在已經去廁所吐了」要求店家全額退費，而同組的客人也曾在1個月前以「餐點內有頭髮」要求店家重做餐點，但事後他們卻將原本的餐點及後來重做的餐點全部吃掉。

老闆得知此事後感到有點奇怪，因此趕緊調出監視器察看情況，才發現從頭到尾都是女子自導自演，她直接從包包中拿出頭髮放在餐點裡，在嫁禍給店家，讓老闆氣到立刻報警，受訪時更透露，女子聲稱餐點有頭髮但頭髮上卻完全沒沾到食物殘渣或醬料，而且盤內食物也被吃得一乾二淨，最後卻拿著乾淨的頭髮要他們處理，這種手法連續2次讓他們相當傻眼。而報導中也找到該名女網紅，並替她打上馬賽克，但女網紅卻完全不想回應。

而網友事後循線找到女子就是在網路上相當知名的超兇女網紅Velvet（벨벳튜브） ，引來罵聲不斷，Velvet在14日也於個人IG上PO文，表示「我沒有收到任何媒體聯絡，直到晚上都不知道有相關的報導，但事情發生得太突然所以先暫時關閉了留言區，待釐清事件再發表正式聲明，對於外界擔心相當抱歉」似乎完全不想承認此事與自己有關，令網友忍不住留言痛罵引發爭議。