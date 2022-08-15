大陸國家統計局今（15）日發布70個大中城市商品住宅7月份的銷售價格狀況，售價下降的城市個數略增。一線城市商品住宅銷售價格較6月微漲、較去年同期漲幅回落，二三線城市較6月整體呈降勢、較去年同期降幅擴大。

與6月相比，7月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格下降的城市分別有40個和51個，比上月分別增加2個和3個。

與6月相比，7月份一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.3％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.2％，漲幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.1％轉為持平；二手住宅銷售價格下降0.2％，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格均下降0.3％，降幅均與上月相同。

另與去年同期相比，一線城市商品住宅銷售價格漲幅回落，二三線城市降幅擴大。7月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格較去年下降的城市有48個，個數與上月相同；二手住宅銷售價格下降城市有61個，比上月增加4個。

與去年同期相比，7月份一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲3.1％和0.9％，漲幅比上月均回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降0.5％和2.5％，降幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降3.2％和3.9％，降幅比上月分別擴大0.4和0.2個百分點。