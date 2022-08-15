為ATP巡迴賽千分大師賽的辛辛那提大師賽，寶島好手曾俊欣於單打會外賽第二輪，在先下一盤優勢下遭到對手逆襲，最終6比3、3比6、0比6飲恨比利時選手高芬（David Goffin）未能晉級會內賽。

曾俊欣2019年轉入成人職業賽，這是他第一次參加辛辛那提大師賽會外賽，首輪以2比1盤數氣走西班牙對手馬丁尼茲（Pedro Martinez），第二輪再面對一名會外賽種子好手，還是世界排名曾高居過第7的比利時選手高芬，這場對壘因為當地下雨延後到台北時間今天（15日）凌晨才開始。

首盤曾俊欣與高芬一路互保，該盤尾聲曾俊欣把握機會在第8局率先破發，隨後在自己的發球局連下4分保發，也先收下一盤領先。

第二盤雙方同樣是自己的發球局不輕易被破發，可惜曾俊欣第4局被對手逼到「丟士」，首個破發點就被破發，在一個破發局劣勢下，曾俊欣被高芬扳平盤數，進入第三盤決勝，最終盤高芬掌握氣勢、局勢，一路連下6局，曾俊欣雖救回了2個賽末點，最後還是沒能逆轉。

下一站曾俊欣預計挑戰8月22日開始的ATP巡迴賽250等級賽事溫斯頓網球賽，為8月29日展開的美國網球公開賽暖身。