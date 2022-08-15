全球最大的智慧手機市場正陷入困境，根據研究公司IDC數據，大陸今年第2季手機市場萎縮14.7%，該產業支柱包括小米、Vivo、Oppo等，銷售額都急劇下降，分析有許多因素造成該下滑走勢，包括北京政府嚴格的防疫清零政策，但背後更大的警訊是，大陸長達10多年的智慧手機熱潮可能即將結束，並點出以下2大關鍵。

報導指出，這10多年來，北京政府以國家資金在大陸幾乎每座村落建立4G基地台，使Oppo與Vivo等品牌能夠向農村數億人口出售手機，至於蘋果、三星等公司，則提供更昂貴產品給追求更好品質的城市居民。然而，近來隨著大陸推動更先進的5G網絡，智慧手機製造商嗅到商機，但卻少有人看到已在醞釀中的問題。

報導提到，大陸手機產業其中一個關鍵問題是，大陸龐大的智能手機市場已經高度飽和，截至去年底，大陸擁有超過16億活躍手機帳戶，而其人口為14億，滲透率遠高於全球平均水平，整體手機產業競爭激烈；其次，更換手機的需求也減少了，因為智慧手機的生命週期越來越長，並且在經濟不景氣時可能會延長，舉例因為5G的價格太高，許多大陸民眾維持使用4G服務。

報導稱，許多分析師認為明年手機需求將上升，該產業可望復活，但卻很少有人預期，大陸的智慧手機黃金年代將重返榮耀。