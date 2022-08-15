為趨緩COVID-19疫情對企業配合調整基本工資的衝擊，經濟部與勞動部今年推出「基本工資補貼」方案，眼看第三季就要召開基本工資審議委員會、基本工資調漲勢在必行，明年補貼方案是否再開上路？兩部官員皆表示「有在討論」。

由於去年5月疫情進入三級警戒，防疫管制讓不少服務業受到影響，部分休閒娛樂停止營業、餐飲業也禁止內用。勞動部基本工資審議委員會去年做出決議，基本工資月薪調漲5.21％、來到2萬5,250元，時薪調漲5％、增至168元。

同時，經濟部與勞動部也推出基本工資補貼方案，運用就業安定基金來協助包含農業、服務業及受到疫情連帶影響衝擊較深的部分工業，例如食品、紡織、服飾製造業等製造業16大業別皆納入補貼對象，針對投保薪資在2萬5,250元級距員工每人每月補貼1,000元、投保薪資2萬4,000元以下級距部分工時員工每人每月補貼560元，為期6個月。

今年國內本土疫情再起、與疫情共存政策讓不少內需服務業在第二季受損嚴重，但為了補上通膨率的腳步，粗估今年基本工資調幅將從5%起跳。

基本工資工作小組6月的第二次會議上，就有基本工資委員代表提出，希望今年在審議基本工資時，如果國內的內需產業仍無法恢復，建議在財務狀況許可的前提下，延續今年度基本工資補貼方案，或採取稅賦減免等配套措施，也有委員直指，對明年度補貼方案應優先考慮到住宿及餐飲業、運輸等行業。

經濟部官員表示，今年度基本工資補貼方案正在進行收尾的期末報告，目前受理1萬8,780案，撥付金額約4.23億元。至於今年是否會再啟動對明年度的基本工資補貼？官員透露，因為主要財源是由勞動部就業安定基金支應，仍需要與勞動部討論。

勞動部官員則說，確實在基本工資工作小組上有委員提出再次補貼的建議，但因為今年度補貼方案主要是針對去年疫情三級警戒時期營業額的減損，所以光是怎麼去認定「受疫情影響」、「受影響產業」就還需要再與經濟部做細部的討論，但如果基本工資審議委員會在討論基本工資時認為有需要，就會來討論執行。