台灣資安公司奧義智慧科技宣布，日本子公司株式會社CyCraft Japan與合作夥伴、資通訊上市巨擘ITFOR Inc攜手，為東京都內一百家中小型企業導入EDR端點防護系統，以CyCraft AIR協助企業強化資安防護。

東京都廳自2022年起，為了支援都內中小企業對網路威脅的防禦，新增中小企業資安對策強化緊急支援標案，尋求資訊安全業者響應，為都內一百家自願導入EDR端點防護系統的中小型企業，提供相應的安全解決方案。

2022年度此案由專注於IT與網路服務整體解決方案的上市公司 ITFOR Inc.，以及兩家日本旗艦型電信公司同台競爭，並最終由 ITFOR Inc.脫穎而出獲得青睞，將以奧義智慧CyCraft AIR守護都內中小型企業端點安全。

ITFOR Inc.為知名的日本資訊服務商，於金融等業界具有極高的市占率，並自2021年起與奧義智慧展開合作，代理奧義旗下CyCraft AIR 系列資安防禦產品，強強聯手為日本企業提供 AI 全自動的端點偵測與回應、企業資安健診等服務。

CyCraft AIR運用奧義專利的 AI 分析技術，從端點、網路、情資等多方面切入，全天候守護企業系統安全，並能第一時間察覺駭侵威脅、立即進行應變，已獲多國市場實證，並受到Gartner、IDC等國際權威機構的青睞，被選為代表性案例收錄於AI資安市場分析報告內。