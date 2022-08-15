鐵蛋產品在台灣市占率達85％的台灣蛋品加工龍頭福記冷凍食品，投資7億元的高雄新廠，導入智慧製造，除了建置自動化冷鏈產線之外，更透過經發局媒合神通資科、愛吠的狗等科技新創企業，導入「5G AIoT數位雙生協作系統」，有效提升產品製成率並落實食品安全，新廠明年4月完工，年產值將達6億元，要成為全溫層即時鮮食餐點領導者。

福記董事長林鳳春15日表示，去年疫情帶動宅配需求，公司營收逆勢成長，首度超過6.5億元，已是台灣最大的蛋品加工廠，湖內新廠預計總投資達7億元，將增聘120位員工，明年4月完工，年產值將達6億元。

針對新廠擴增，她強調，疫情加速產業數位轉型，感謝經發局媒合導入5G AIoT技術，不僅突破瓶頸提升競爭力，更可藉由對製程技術、參數設定掌握，作為新品研製快速上市利器，帶動上游原料供應高值化，讓福記成為全溫層即時鮮食餐點領導者。

福記冷凍食品成立於1969年，專精蛋品加工，近年持續精進技術，其中，鐵蛋產品在台灣市占率達85％、溫泉蛋則占70％，持續拓展豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，同時外銷美國、澳洲、新加坡、香港等國，擁有台灣CAS、美國FDA、新加坡AVA等多項國內外認證。

高雄經發局長廖泰翔指出，福記冷凍食品位於高雄市湖內區的新廠，導入智慧製造，除了建置自動化冷鏈產線，更透過經發局媒合神通資科、愛吠的狗等科技新創導入「5G AIoT數位雙生協作系統」，透過5G雲端平台蒐集即時生產數據，結合XR非接觸報工及AI分析煮製決策，有效提升產品製成率並落實食品安全，盼成為全溫層即時鮮食餐點領導者。

神通資科副總經理丘金勝指出，神通長期致力將5G AIoT技術用於製造、工程與綠能等產業應用，「5G AIoT數位雙生協作系統」以神通MiAIoT核心雲端平台為基礎，深入分析IoT巨量資料，透過即時生產數據進行AI分析，提供最佳的煮製參數與決策，結合5G高頻寬、低延遲與廣連結特性，即時反應分析結果，讓品檢人員在最短的時間對機台進行參數調整。

愛吠的狗執行長許冠文表示，該案透過神通資科提供5G AIoT平台，結合愛吠的狗擅長的數位內容，運用浮空投影技術結合手勢辨識，打造XR非接觸報工解決方案，讓作業員無需攜帶手機或平板電腦，即可在清潔區內輕鬆執行良品與不良品回報，確保食品衛生安全，是5G AIoT結合數位內容，運用在智慧製造的創新案例。