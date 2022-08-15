台北市長柯文哲今赴議會專案報告，提及西區門戶計畫最大地標雙子星案（台北車站特定專用區C1／D1開發案），指出都發局已審核通過C1、D1建照，他卸任前會開工，強調西區門戶計畫最困難部分已經克服，「10年後以台北火車站為中心的西區門戶計畫，應該看起來就很像曼哈頓。」

柯文哲說明，雙子星主體建築設計都沒有問題，反而是兩棟大樓與周邊如何連結要處理。雙子星最多可容納超過1萬人，雙子星朝南部分有很寬公園，到忠孝西路以南會較不易，1萬人的互動應是後火車站連結比較多，但要從B1電扶梯上來是可改造的空間不多，將來市民大道以北更新規畫、增加電扶梯數量，讓交通比較順暢。

柯文哲也說，C1大樓會延伸一條路橋接到捷運北淡線，目前從中山到雙連目前蠻成功，但是把成功模式從台北車站一路延伸到新北投，綠廊帶從雙子星走到新北投，要花10幾年做都市景觀設計，北市可以做得更優雅、宜居是目標，讓舊城復興、軸線翻轉理想實現。

柯文哲表示，D1建照以於7月26日、C1在8月3日獲都發局審核通知，大概在他卸任之前會開工，上次議員有講權益分配要注意，按照法規，土地所有權人最低分配比率C1是63％、D1是50％。

他說，但建照還沒確定，樓地板多少、怎麼分配沒辦法講清楚，現在已經確定，6個月內提出權益轉換建議書，但剩下4個多月，還是會先作業，不過最後確認是下一任市長的事情。現在已經有3家不動產估價事務所及2家專業營造管理廠商。

柯文哲指出，雙子星大概就等年底開工，但全部完工大概已經是好幾年的事，但雙子星預計吸引民間投資高達606億，單單每年租金就有18.7億，每年房屋稅、地價稅14.6億，更重要的事兩棟大樓營業稅會更多。

柯文哲表示，C1D1搞定後，下一個是E1E2，再來是西寧國宅跟洛陽停車場，包括郵政總部進行郵政大樓BOT案，西區門戶計畫最困難部分已經克服，剩下大概10年間將這些大樓逐一完工，10年後以台北火車站為中心的西區門戶計畫，應該看起來很像曼哈頓。