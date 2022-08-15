睽違2年成功回歸的2022宜蘭國際童玩藝術節活動，於昨(14日)圓滿落幕，縣長林姿妙今(15日)在臉書分享，今年總計入園遊客數41萬1217人次，委由國立宜蘭大學推估的觀光及週邊經濟效益，粗估為宜蘭縣創造約10億元！她並跟大家相約「2023童玩再見」。

睽違兩年的宜蘭童玩節今年成功回歸，以「酷樂宜夏」為主題，「時空探索」為主軸，從各項戲水設施，到主題展館和「親子探索劇場」的恐龍秀，透過科技突破時空的限制，讓宜蘭童玩節進化再升級。

林姿妙在臉書談到，今年總計入園遊客數41萬1217人次，委由國立宜蘭大學推估的觀光及週邊經濟效益，粗估為宜蘭縣創造約10億元，活絡周邊相關產業，推動夜經濟活動、提升演出、擴大行銷，將宜蘭的人文價值融入產業經濟活動，我們很努力的創新、進步！

同時林姿妙感謝所有參與童玩節活動的工作夥伴、表演團隊、和遠道而來共襄盛舉的大家，童玩節是宜蘭人珍貴的資產及集體記憶，是全國好朋友每年的快樂夏日時光，讓我們相約「2023童玩再見」，創造每段意義非凡的珍貴回憶。