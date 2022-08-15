新北市中和清潔隊後方，放置廢棄床墊之處，因不明原因起火燃燒，影響國道視野，請用路人提早改道小心駕駛。（圖／翻攝臉書《我是中和人》）

新北市中和清潔隊後方，放置廢棄床墊之處，因不明原因起火燃燒，影響國道視野，請用路人提早改道小心駕駛。（圖／翻攝臉書《我是中和人》）

新北市中和區員山路36巷今（15）日一早發生火警，中和清潔隊於國道3號高速公路橋下擺置廢棄床墊的位置突然起火燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙不斷竄出，影響國道駕駛視野，警消獲報後到場控制火勢，無人傷亡，詳情有待進一步釐清。

警消表示，床墊因不明原因起火後，因該處易燃廢棄物多，火勢較為猛烈，隨即派遣48輛各式消防車及108人前往灌救，所幸無人受困傷亡。目前火勢已獲控制，無延燒之虞，但因濃煙較大，可能影響高速公路行車安全，已經通知相關單位協助。

中和清潔隊於國道3號高速公路橋下擺置廢棄床墊的位置突然起火燃燒。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

警消派遣48輛各式消防車及108人前往灌救。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）