新北市中和區員山路36巷今（15）日一早發生火警，中和清潔隊於國道3號高速公路橋下擺置廢棄床墊的位置突然起火燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙不斷竄出，影響國道駕駛視野，警消獲報後到場控制火勢，無人傷亡，詳情有待進一步釐清。
警消表示，床墊因不明原因起火後，因該處易燃廢棄物多，火勢較為猛烈，隨即派遣48輛各式消防車及108人前往灌救，所幸無人受困傷亡。目前火勢已獲控制，無延燒之虞，但因濃煙較大，可能影響高速公路行車安全，已經通知相關單位協助。
新北市中和區員山路36巷今（15）日一早發生火警，中和清潔隊於國道3號高速公路橋下擺置廢棄床墊的位置突然起火燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙不斷竄出，影響國道駕駛視野，警消獲報後到場控制火勢，無人傷亡，詳情有待進一步釐清。
警消表示，床墊因不明原因起火後，因該處易燃廢棄物多，火勢較為猛烈，隨即派遣48輛各式消防車及108人前往灌救，所幸無人受困傷亡。目前火勢已獲控制，無延燒之虞，但因濃煙較大，可能影響高速公路行車安全，已經通知相關單位協助。
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