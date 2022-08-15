陳家逵與柯淑勤的床戲尺度超大。（絡思本娛樂製作提供）

陳家逵與柯淑勤的床戲尺度超大。（絡思本娛樂製作提供）

實力派演員陳家逵在邪教犯罪影集《我願意》與影后柯淑勤皆飾演檢察官，兩人劇中有多場偷情床戲，除了全裸上陣、完全沒做防護的柯淑勤敬業精神令人佩服，其實陳家逵也僅包住「重要部位」即登場，全身包括屁股都露了！他回憶當天拍了一整天床戲回家後要卸掉、撕掉裝備時超級痛，「差點得毛囊炎！」

陳家逵說，自己也沒有拍過這麼赤裸的床戲，但莫非定律就是這樣，從未合作過的兩人見面第一天就是直接上陣拍床戲，連先見面討論、培養感情都沒有，因柯淑勤是很自在真誠的前輩，已講好什麼都不用貼，所以該貼的全都貼在他身上，「服裝師給了我超多層防護措施，還穿了C字褲，我們認真研究好怎麼貼才不會位移跑出來」，且因為要集中在一天內把整部戲所有床戲都拍完，「所以我們就是一個房間再換過一個房間」。

他表示，拍床戲OK，最擔心且要克服的困難點是，自己本來就不是肌肉男，是中年大叔的誠實身材，「柯姐很美，很怕畫面一跳到我身上，觀眾會覺得好難看喔、嫌棄我沒有任何線條」。他坦言自己也放棄「臨時抱佛腳」，拍床戲當天一早甚至還在拍《親愛的亞當》，「有多少偷情的炮友會有8塊肌的啦！我劇中的工作是檢察官，就是動腦、坐辦公室的，這樣的身材合理而且真實！」

陳家逵回憶拍攝床戲當下，柯淑勤真的很豪邁，現場一清空，她穿著浴袍走出來一脫就是全裸，走戲溝通時，他心想有些鏡位拍不到胸部，就把手放上面一點，結果反而不小心滑下碰到胸部，他的手瞬間彈開、趕緊說不好意思，結果柯淑勤直接說「你在幹嘛？就是要給你摸的啊！」讓他吃了定心丸，「因為現在社會氣氛大家都很敏感，萬一合作激情戲的女藝人事後回過頭說拍那部戲時不是很舒服，那我就完蛋了！」

合作過程中他也一直在找兩角色之間的「戀愛關係」，「我還是比較像是弟弟，所以覺得應該像小男人會撒嬌，例如完事後的聊天鏡頭，一般是女生鑽進男生胸膛，我們沒有先講好，我就鑽進她胸膛，柯姐也滿會接球，就很自然像大姊姊照顧小弟弟般摸著我，兩人的關係馬上就成立了！」

他說自己對激情戲不是抗拒，「反而是怕演這種戲。刻意演太投入會失真，會顯得過度激情，所以我一直在想如何呈現瞬間激情是真實的」，因劇中兩人都是公務人員，要一路偷情不被發現，約會安排要很謹慎，約好時間、快速到那空間，在短時間內爆發激情，「剛好劇本裡的職業狀態有幫助到瞬間激情這部分的氛圍呈現」。且劇中兩人都經歷過婚姻，狀態都是不一定要結婚，但找到彼此需要的伴侶也願意走進對方生命，知道對方各有自己的生命重擔，不會干涉打擾，「是滿成熟的一種偷情關係！」

雖然之前跟柯淑勤完全沒有合作過，但兩人後來滿聊得來，「柯姐在這圈子這麼久，還能保有自己的真誠個性不被環境影響，不會跟人假來假去 ，真的太難得」。陳家逵坦言，其實去年拍這部戲時他正處在可能將離婚的不明朗狀態，心情經常糾結鬱卒，柯姐很貼心敏感，早就看出他的不快樂，但沒有多問，直到快殺青前一起去苗栗深山拍戲，他把愛犬虎咩也帶去，當天他愜意遛狗加上晚上大家一起買食物在民宿內享用，看他心情好一點了，柯姐才開口問：「所以呢，心情還在糾結嗎？」他順勢吐露心事，很感謝柯姐只是關心，但不評斷對錯的貼心。

戲裡戲外都經歷離婚，陳家逵表示，當初與前妻是和平分手，祝福彼此開心展開新生活，目前沒有聯絡。至於新戀情？他說如果準備好了還是希望各自都有新的開始，他不排斥也期待。